H-1 Lebaran, Stok Parcel Masih Tersisa di Retail Imbas Lesunya Daya Beli Masyarakat

Mengutip laporan Tempo berjudul ‘Mengapa Ekonomi Lebaran 2025 Lesu’, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Dzulfian Syafrian, mengatakan bahwa salah satu penyebab banyaknya masyarakat yang menahan daya belinya adalah adanya fenomena penurunan kualitas pekerjan. Meskipun jumlah pekerjaan terus bertambah, banyak yang bersifat informal dengan pendapatan tidak stabil.