TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani mengatakan akan mempersiapkan kantor perwakilan BKPM di luar negeri untuk memfasilitasi pertemuan perusahaan Indonesia dengan mitra asing.



"Hal ini untuk mendorong perusahaan Indonesia berkiprah di luar negeri menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," ucap Franky dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, Senin, 23 November 2015.



Franky mencontohkan, kantor perwakilan Sydney telah membantu memfasilitasi investasi Japfa Comfeed (Santori) dalam membeli peternakan sapi di Australia senilai US$ 35 juta dan penandatanganan nota kesepahaman antara Blackmores dan PT Kalbe Farma Tbk.



Menurut Franky, fasilitasi akan diberikan kantor perwakilan BKPM lain, seperti kantor perwakilan Singapura yang meng-cover ASEAN, termasuk investasi yang dilakukan perusahaan Indonesia di Vietnam, Sydney, Jepang, Seoul, New York, London, Taipei, dan Abu Dhabi.



Franky menjelaskan, di antara negara-negara ASEAN, Vietnam menjadi negara tujuan investasi banyak perusahaan Indonesia dengan nilai mencapai US$ 500 juta. Secara akumulasi, termasuk periode sebelum lima tahun terakhir, nilainya diperkirakan sebesar US$ 2 miliar.



Berdasarkan data BKPM, ada 31 perusahaan Indonesia yang telah berinvestasi di Vietnam di berbagai sektor, mulai semen, obat-obatan, properti, packaging, cat, makanan, industri kimia, hingga freight forwarding.



Menurut Franky, beberapa perusahaan Indonesia memiliki kemampuan melakukan ekspansi dan menjadi pemain di tingkat kawasan regional, termasuk badan usaha milik negara, seperti Pertamina dan Semen Indonesia



AHMAD FAIZ IBNU SANI