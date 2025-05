TEMPO.CO, Jakarta - Adolf R. Tambunan, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan RI, mengatakan perusahaan sektor logistik di Indonesia harus ofensif saat menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Menurut dia, beberapa BUMN sudah memiliki penilaian bagus di beberapa negara ASEAN.



Ia mencontohkan pemerintah harus mendorong PT Pelindo meniru Port of Singapore Authority (PSA) yang bisa bermain di ranah internasional. Supaya efektif, kata dia, unsur regulator Pelindo harus diambil agar murni sebagai operator.



"PSA, regulatornya diambil Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) agar dia lincah sebagai operator. Lihat, bisnisnya ada di Eropa, Afrika, Amerika Latin," katanya saat diskusi panel “Menghadapi MEA di Masa Sulit” di MarkPlus Main Campus Jakarta, Senin, 26 Oktober 2015.



Sinergi antara pihak swasta dan pemerintah juga harus ditingkatkan. Sebab, menurut Adolf, pemerintah saat ini sudah berbuat banyak dan terbuka. Ia juga menuturkan solusi masalah logistik tidak selalu ada di Kementerian Perhubungan, tapi juga ada di kementerian-kementerian lain. "Masalah pajak, pembiayaan, kontrak jangka panjang, dan sebagainya ada di kementerian lain," ucapnya.



Tengku Burhanuddin, Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association Indonesia, harus menguatkan infrastruktur berbasis teknologi informatika. Dengan IT, konsumen akan mudah untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi.



Senada dengan Tengku, Yukki N Hanafi, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia menuturkan pentingnya informasi teknologi saat ini. Menurutnya, kini dunia perdagangan berubah menuju e-commerce sehingga pelanggan menuntut yang cepat, baik, dan murah. "Tergantung pelaku usahanya, hadapi ini mau berubah gaya enggak? Yang bisa bersaing yang pinter," kata dia.



Carmelita Hartoto Ketua Umum Indonesia National Shipowners Asociation mengatakan, selain harus berbenah di berbagai kebijakan pemerintah, para pengusaha harus menumbuhkan semangat mau bersatu. Sebab, tren di luar negeri sudah konsorsium antara satu perusahaan dan yang lainnya.



Carmelita mencontohkan dengan terbukanya Badan Usaha Pelabuhan (BUP), banyak pelabuhan yang menunggu masuknya investasi swasta. "Pengusaha sekarang lebih suka jadi raja-raja kecil dibanding bersatu membuat konsorsium," ujarnya.



Zaldi Masita Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia berujar jangan terlalu berharap pada pemerintah. Para pengusaha didorong harus kreatif, mandiri, dan menganggap pemerintah sebagai bonus. "Signal-nya tidak clear, masterplan banyak yang nggak jelas," ucap Zaldi.



Lalu, ia menuturkan perusahaan logistik mengubah pola pikirnya terkait dengan service dan cost. Saat ini, menurut dia, tidak bisa diterapkan konsep servis bagus cost mahal. "Di dunia sekarang, logistik nggak bisa seperti itu," kata dia.



Kemudian, menurut Zaldi, perusahaan logistik lokal yang besar bila ingin bersaing di era MEA harus bermain di networking, sedangkan perusahaan medium dan kecil berfokus dengan keahliannya. "Kalau mereka kuat di Kupang, ya fokus di Kupang saja jangan expand ke Surabaya," ucapnya.



Sedangkan, menurut pakar ekonomi Christianto Wibisono, bila ingin bersaing, industri logistik harus komitmen terhadap janji pengirimannya. "Delivery-nya harus jelas, jangan cuma pencitraan, tapi eksekusi," ujarnya.



AHMAD FAIZ IBNU SANI