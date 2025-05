TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan konsultan properti, Cushman Wakefield, mencatat, pada kuartal ketiga 2015, jumlah ruang retail di pusat perbelanjaan Jakarta mencapai 4,002 juta meter persegi. Dari jumlah itu, 598,7 ribu meter persegi di antaranya kosong.



Menurut catatan Cushman Wakefield, tingkat hunian pusat perbelanjaan di Jakarta hingga akhir September 2015 hanya 85 persen. “Angka itu turun tipis 0,04 persen dibanding kuartal sebelumnya,” kata Arief Rahardjo, Director Research and Advisory Cushman Wakefield Indonesia, Jumat, 16 Oktober 2015.



Arief menyatakan aktivitas pasar retail di Jakarta memang terpantau tidak terlalu aktif selama kuartal ketiga tahun ini. Sebabnya adalah pasokan baru yang terbatas serta ditutupnya sebuah pusat makanan dan minuman. “Ada satu pusat perbelanjaan yang buka, tapi ada juga yang tutup. Jadi pasokannya tetap,” ucapnya.



Pada akhir September 2015, rata-rata harga sewa dasar untuk lokasi premium unit specialty shop di lantai dasar tercatat Rp 691.400 per meter persegi per bulan, naik sekitar 0,5 persen dibanding kuartal sebelumnya. “Harga rata-rata untuk service charge relatif stabil, tercatat Rp 133.400 per meter persegi per bulan,” tutur Arief.



Bagaimanapun, dalam dua kuartal ke depan (Desember 2015 dan awal 2016), menurut Arief, beberapa pusat perbelanjaan direncanakan akan memasuki pasar retail di Jakarta. Pusat perbelanjaan yang sedang dibangun diperkirakan akan mengalami tingkat pre-commitment yang cukup tinggi. Namun keadaan ekonomi nasional diperkirakan akan menahan rata-rata tingkat hunian dalam jangka waktu pendek.



