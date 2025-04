TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Nur Khabsyin berujar, saat ini, ada 500 ton gula tani yang belum terjual. Akibatnya, para petani kini kesulitan memperoleh modal untuk mengganti tanaman tebu yang telah ditebang.



"Pedagang tidak berani membeli, sementara Bulog juga hingga saat ini belum ada realisasi pembelian gula petani," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 12 September 2017.



Padahal, kata Nur, menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian lewat surat bernomor S-202/M.EKON/08/2017, yang bisa membeli gula petani dan gula pabrik milik badan usaha milik negara (BUMN) hanya Perum Bulog seharga Rp 9.700 per kilogram. Surat itu ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Perdagangan Nomor 885/M-DAG/SD/8/2017 yang menyebutkan hanya Bulog yang bisa memasarkan gula curah di pasaran.



Dengan begitu, pedagang hanya bisa membeli dari Bulog. Selama ini, pedagang bisa membeli gula langsung dari petani.



Belum lagi, kata dia, terkait dengan aturan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) yang baru berlaku pada 16 September mendatang. "Bila membeli sebelum tanggal tersebut, pedagang takut masih akan dikenakan PPN," ujarnya. Selanjutnya, pedagang menjual gula secara eceran, tidak bisa curah.



Sandungan lain adalah peraturan soal standar gula kristal putih yang icumsa-nya dibatasi maksimal 300. Sedangkan rata-rata pabrik gula BUMN memproduksi gula dengan icumsa di atas 300.



Kendati demikian, APTRI tetap menolak harga pembelian gula tani dari Bulog seharga Rp 9.700 per kg. Pasalnya, mereka menilai harga itu masih di bawah biaya produksi gula petani Rp 10.600 per kg. "Petani rugi jika dibeli Bulog seharga Rp 9.700 per kilogram. Kami minta gula petani dibeli Rp 11 ribu per kilogram," ucapnya.



APTRI mengancam akan melaporkan monopoli pembelian gula petani dan penjualan gula curah itu kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.





CAESAR AKBAR