TEMPO.CO , Jakarta: Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit, Mansuetus Darto mengatakan harga jual tandan buah sawit mengalami penurunan yang sangat signifikan. Saat ini harga kelapa sawit turun drastis 60 persen dalam tiga bulan. " Pada tiga bulan terakhir harga harga sawit dari petani mandiri mengalami penurunan harga, yang pada Juni Rp 1.500 kini hanya dihargai Rp 600 hingga Rp 1.000 pada September," katanya saat dihubungi Tempo, Rabu, 30 September 2015



Harga patokan ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah pada Juni hingga September turun 8,3 persen atau dari kisaran US$ 665 ke angka US$ 610. Penurunan harga ini mengakibatkan petani-petani kecil mandiri di Sumatra dan Kalimantan mulai kebingungan dalam mengelola kebunnya, bahkan sebagian tidak memanen karena tidak sebanding dengan biaya pemeliharaan. "Di berbagai daerah petani mulai mengalami kebingungan, karena harga jual tidak sebanding dengan modal tanamnya," ujar Mansuetus.



Menurut Mansuetus, penurunan harga sawit juga diakibatkan maraknya kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah terutama Sumatera dan Kalimantan. "Secara tidak langsung dampak dari kebakaran juga menjadi salah satu alasan kenapa harga sawit menjadi murah."



Selain itu juga, masih banyak skema kemitraan yang merugikan petani-petani kecil kelapa sawit. Petani-petani kecil kelapa sawit yang sering bersuara lantang soal keadilan, soal kasus kriminalisasi dan penggusuran di perkebunan kelapa sawit atau masyarakat sipil yang seringkali mengingatkan soal kerusakan hutan di Indonesia malah cendrung ditafsir sebagai kampanye hitam.



Ia menuturkan bahwa untuk memperkuat kelapa sawit dalam perdagangan global diharapkan Indonesia dapat mempromosikan best practice di kebun sawit Indonesia. "Kami sangat sulit menjawab karena belum ada contoh real di kebun sawit kita di mana perusahaan dapat memperlakukan petani-petani kecil kelapa sawit, masyarakat adat dan buruh perkebunan dengan baik," ucap Mansuetus.



Contoh real ini dapat dibangun melalui skema kemitraan yang adil yang bisa mengangkat martabat petani-petani kecil kelapa sawit. Untuk mendukung ini semua, perlu partisipasi aktif kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agaria dan Tata Ruang untuk lebih responsif dalam memperhatikan aspirasi petani kelapa sawit.



"Oleh karena itu kami berharap agar pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi agar bersedia audiensi bersama Serikat Petani Kelapa Sawit guna mendukung pembangunan industri perkebunan kelapa sawit yang lebih ramah terhadap petani-petani kecil kelapa sawit dan juga terhadap lingkungan," ucap Mansuetus.



ABDUL AZIS