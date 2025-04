Harga Ayam Anjlok, Kerugian Peternak Ditaksir Rp 86,4 Miliar per Pekan

TEMPO.CO , Jakarta - Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengungkap harga ayam hidup (livebird) anjlok usai Lebaran. Ia menaksir kerugian peternak dari harga ayam hidup yang terjun bebas ini mencapai Rp 86,4 miliar per pekan.

Anjloknya harga ayam hidup ini dikeluhkan oleh para peternak di Jawa Barat. Pada 7-11 April 2025, harga ayam hidup Rp 11 ribu hingga Rp 12 ribu per kilogram, kemudian pada 14-16 April 2025 naik menjadi Rp 13 ribu hingga Rp 14 ribu per kilogram. Padahal, menurut Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024, harga acuan penjualan ayam hidup sebesar Rp 23 ribu hingga Rp 35 ribu per kilogram.