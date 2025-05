Harga Bahan Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Merah Terus Turun

1. Beras medium Rp 13.656 per kilogram (lebih murah Rp 62 dibandingkan kemarin)

2. Jagung peternak Rp 5.887 per kilogram (lebih murah Rp 267 dibandingkan kemarin)

3. Kedelai biji kering Rp 10.645 per kilogram (lebih murah Rp 131 dibandingkan kemarin)

4. Bawang merah Rp 40.380 per kilogram (lebih murah Rp 1.034 dibandingkan kemarin)

5. Bawang putih bonggol Rp 43.401 per kilogram (lebih murah Rp 132 dibandingkan kemarin)

6. Cabai rawit merah Rp 59.914per kilogram (lebih murah Rp 802 dibandingkan kemarin)

7. Daging ayam ras Rp 33.752 per kilogram (lebih murah Rp 467 dibandingkan kemarin)

8. Telur ayam ras Rp 29.128 per kilogram (lebih murah Rp 15 dibandingkan kemarin)

9. Gula Rp 18.512 per kilogram (lebih murah Rp 37 dibandingkan kemarin)

10. Minyak goreng kemasan Rp 20.469 per liter (lebih murah Rp 304 dibandingkan kemarin)

11. Minyak goreng curah Rp 17.587 per liter (lebih murah Rp 224 dibandingkan kemarin)

12. Tepung terigu curah Rp 9.691 per kilogram (lebih murah Rp 125 dibandingkan kemarin)

13. Minyakita Rp 17.498 per liter (lebih murah Rp 75 dibandingkan kemarin)

14. Tepung terigu kemasan Rp 12.781 per kilogram (lebih murah Rp 208 dibandingkan kemarin)

15. Ikan bandeng Rp 33.741 per kilogram (lebih murah Rp 566 dibandingkan kemarin)

16. Garam Rp 11.593 per kilogram (lebih murah Rp 81 dibandingkan kemarin)

17. Daging kerbau impor Rp 105.438 per kilogram (lebih murah Rp 2.229 dibandingkan kemarin)

18. Daging kerbau lokal Rp 138.421 per kilogram (lebih murah Rp 2.488 dibandingkan kemarin)