Harga Bahan Pangan Pekan ini: Daging Sapi, Kerbau Lokal, Ikan Kembung Naik

Penjualan daging menyambut Idul Fitri 1446 H di Pasar Rawasari, Jakarta, 29 Maret 2025. Harga daging sapi murni naik dari hari sebelumnya Rp 139.351 per kilogram dan pekan sebelumnya Rp 136.195 per kilogram. Harga ini berada sedikit di atas harga acuan penjualan (HAP) Rp 140.000 per kilogram. Tempo/Tony Hartawan

