Harga Bawang Merah Masih Terus Merangkak Naik, Hari Ini Rp 45.277 per Kg

Di antara komoditas lain, bawang merah konsisten menjadi bahan pangan yang terus mengalami kenaikan harga sejak 5 April lalu. Hingga hari ini, Bapanas mencatat tarif bawang merah mencapai Rp 45.277 per kilogram. Harga itu menunjukkan kenaikan sebesar Rp 727 dalam kurun waktu satu pekan.

Adapun harga beras premium hari ini mencapai Rp 15.568 per kilogram atau naik sebesar Rp 14 dibandingkan kemarin. Sementara itu beras SPHP mengalami kenaikan dibandingkan kemarin sebesar Rp 5 menjadi Rp 12.619 per kilogram pada hari ini. Kemudian, cabai merah keriting tercatat naik sebanyak Rp 262 menjadi Rp 56.907 per kilogram.