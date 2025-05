TEMPO.CO, YOGYAKARTA – Sepekan sejak pemerintah menaikkan harga jual bahan bakar minyak bersubsidi, harga bahan kebutuhan pokok di Yogyakarta masih normal. Di sejumlah pasar tradisional, harga beberapa komoditas, seperti beras, gula, dan cabai, belum berubah.



Harga beras jenis IR 64 di Pasar Bantul sekitar Rp 8.500–9.000 per kilogram dan beras jenis pandan wangi Rp 11 ribu per kilogram. Harga beras ini, menurut pedagang, turun bila dibanding harga sebulan lalu.”Saat ini masa panen raya sehingga persediaan beras melimpah. Kenaikan harga bahan bakar belum berpengaruh,” kata pedagang beras di Pasar Bantul, Sri Sumarni, 3 April 2015.



Harga telur dan sayur di pasar Bantul juga normal. Harga telur ayam ras per kilogram Rp 15 ribu. Adapun cabai keriting hijau per kilogram Rp 12 ribu per kilogram.



Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Yogyakarta, Eko Witoyo, mengatakan harga kebutuhan pokok masih normal dan tidak melonjak. Dia mencontohkan harga rata-rata beras IR 1 per kilogram Rp 9.833, IR 2 Rp 9.166, dan gula pasir Rp 10.100. Adapun harga cabai rawit hijau Rp 12 ribu dan cabai rawit merah Rp 22 ribu per kilogram.



Eko memperkirakan harga kebutuhan pokok akan berubah setelah ada penetapan kenaikan tarif angkutan. Apalagi sejumlah kebutuhan pokok didatangkan dari luar Yogyakarta, seperti kedelai, tepung terigu, dan minyak goreng. Kondisi ini akan mendongkrak harga jual seiring dengan kenaikan ongkos transportasi.



Adapun tarif angkutan umum di Yogyakarta masih normal. Menurut Budi, agen bus Putra Remaja, jumlah penumpang masih sama seperti sebelum kenaikan harga bahan bakar. Tarif bus juga belum naik karena masih menunggu pembahasan.



Adapun di Kudus perajin bordir sepatu mengeluhkan kenaikan biaya pengiriman bahan baku. “Harga bahan baku menjadi lebih mahal seperti sol dan benang,” kata Elsanita Rofayani Noor di Singocandi, Kudus, Jawa Tengah.



Menurut dia, sekali membordir sepasang sepatu membutuhkan benang 2–3 gulungan ukuran besar. Dalam sebulan rata-rata dia bisa menerima pesanan 35 pasang sepatu. Meski harga bahan baku naik, Elsanita mengaku tak akan menaikkan harga jual produknya. Sepasang sepatu merek Elsanieta dijual dengan harga Rp 100–160 ribu per pasang.

SHINTA MAHARANI | FARAH FUADONA | ARIEF IKHSANUDIN