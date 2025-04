Harga Beras hingga Bawang Merah Hari Ini Kompak Turun

Harga beras premium tersebut turun tipis Rp 2 atau 0,01 persen dibanding harga pada Sabtu, 26 April 2025. Sementara itu, harga beras medium turun Rp 16 menjadi Rp 13.721 per kilogram dan harga beras SPHP turun Rp 22 menjadi Rp 12.613 per kilogram.

Penurunan harga juga terjadi pada komoditas lain, seperti bawang merah. Hari ini, harga bawang merah terpantau di Rp 42.231 per kilogram. Sebelumnya, Sabtu kemarin, harga bawang merah masih Rp 43.319 per kilogram. Tren yang sama terjadi pada bawang putih bonggol, yakni turun dari Rp 44.457 per kilogram menjadi Rp 44.028 per kilogram.

Harga cabai merah keriting juga turun dari Rp 57.944 per kilogram menjadi Rp 56.464 per kilogram. Sedangkan harga cabai merah besar turun dari Rp 49.640 per kilogram menjadi Rp 48.055 per kilogram.

Adapun berikut rincian harga komoditas yang dirilis Bapanas pada Ahad, 27 April 2025: