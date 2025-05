Harga Cabai Besar Melonjak Jadi Rp22 Ribu Per Kilo

TEMPO.CO, Jakarta - Harga cabai besar di pasar tradisional di Denpasar, Bali, mencapai Rp22.000 per kilogram atau naik Rp7.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram, Senin (15 Juni 2015).



"Kenaikan harga cabai besar saat ini akibat banyaknya permintaan dari konsumen yang tidak dibarengi dengan hasil panen dari petani," ujar Made Seni, seorang pedagang di Pasar Badung, Bali.



Menurut dia, penyebab lain dari melonjaknya harga cabai besar saat ini juga karena barang yang ada di distributor dikirim ke luar Pulau Bali.



Oleh sebab itu, ia mengharapkan kepada pemerintah agar meninjau distributor cabai besar agar kondisi harga kembali stabil.



"Untuk harga cabai rawit saat ini justru lebih murah dimana mencapai Rp18.000 per kilogram, dibandingkan sebelumnya Rp20.000 per kilogram," ujarnya.



Apabila harga cabai besar itu terus naik, ucap dia, dikhawatirkan permintaan konsumen akan turun, sehingga stok yang ada akan membusuk.



Putu Agustini, seorang pedagang di Kumbasari, Denpasar, Bali, juga menduga kenaikan harga cabai besar mencapai Rp22.000 per kilogram disebabkan karena belum adanya musim panen dari petani dan ketersediaan barang di agen sudah menipis.



"Saya berharap harga cabai besar kembali stabil, dan untuk harga cabai rawit saat ini sudah murah dengan kisaran harga Rp20.000 per kilogramnya dibandingkan sebelumnya mencapai Rp25.000 per kilogramnya," ujar Agustini.

BISNIS.COM