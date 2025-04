Harga Cabai Rawit di Pontianak Tembus Rp 130 Ribu per Kilogram

TEMPO.CO, Jakarta - Harga cabai rawit di pasar tradisional di Kota Pontianak, seperti Pasar Flamboyan, saat ini masih tinggi, mencapai Rp 130 ribu per kilogram. "Harga cabai rawit saat ini masih tinggi karena stoknya masih belum normal. Yang saya jual ini cabai rawit hasil petani lokal," ujar pedagang di Pasar Flamboyan, Hayyan, Selasa, 21 Februari 2017.



Ia mengaku tidak tahu kapan harga cabai kembali normal. Apalagi, ucap dia, saat ini musim hujan, sehingga stok yang masuk pasar dari petani berkurang lantaran banyak tanaman yang mati.



"Saat ini, kami jual apa adanya saja. Harga yang tinggi ini tentu mempengaruhi daya beli masyarakat, yang saat ini mulai sedikit membeli," tuturnya.



Sedangkan harga cabai besar di Pasar Flamboyan sebesar Rp 20-25 ribu per kg. Harga cabai keriting juga naik lantaran sebagian masyarakat beralih ke jenis cabai tersebut. Harganya di kisaran Rp 30 ribu per kg.



Adapun harga sayur-mayur saat ini masih normal. Kol, misalnya, dijual Rp 8.000 per kg, wortel Rp 18 ribu per kg, tomat Rp 8-12 ribu per kg, dan sawi keriting Rp 12-14 ribu per kg.



Dalam dua minggu terakhir ini, harga ayam potong sudah kembali normal. Harga sempat mencapai Rp 29 ribu per kg, tapi kini sudah turun menjadi Rp 21 ribu per kg.



Harga komoditas gula pasir juga masih stabil, yakni Rp 13 ribu per kg. Sedangkan bawang merah dihargai sekitar Rp 34 ribu per kg.



