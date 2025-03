Harga Cabai Rawit Merah Rp 120 Ribu per Kg, Pedagang Ungkap Minim Pasokan saat Ramadan

Endang memprediksi para petani yang biasanya memetik cabai pada siang hari masih menyesuaikan jam kerja saat bulan puasa. “Jadi pengiriman ke sini terkendala,” katanya. Hari ini, Endang menjual cabai rawit merah seharga Rp 120 ribu per kilogram, sedangkan kemarin masih dijual dengan Rp 100 ribu per kg.

Dari pantauan di Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga rata-rata cabai rawit merah kemarin tembus Rp 84.142 per kg. Harga ini jauh melampaui harga acuan penjualan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 40 ribu hingga Rp 57 ribu per kg. Pekan lalu, harganya masih Rp 67.135 per kg. Di Jakarta, menurut Informasi Pangan Jakarta, harga produk hortikultura ini bahkan melejit hingga Rp 106.919 per kg.