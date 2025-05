Harga Cabe di Aceh Tembus Rp 100 Ribu per Kilogram

TEMPO.CO, Jakarta - Harga cabai keriting merah di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, menembus Rp 110 ribu per kilogram karena pasokan terbatas akibat terjadi bencana alam di daerah produsen.



"Selama saya berjualan, baru hari ini ada harga cabai merah sampai Rp 110 ribu. Kami dapat pasokan dari Pasar Bina Usaha. Kalau ambil borongan di sana bisa dapat Rp 100 ribu seperti harga kemarin," kata Hasrul, salah seorang pedagang di Desa Lapang, Jumat, 4 November 2016.



Sejumlah pedagang yang diwawancarai di Pasar Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, itu mengatakan kenaikan harga cabai merah tersebut terjadi sejak Rabu, 2 November 2016, dengan harga bertahan pada Rp 90-100 ribu per kilogram.



Akibat kenaikan harga yang cukup drastis ini, para pedagang terpaksa mengecilkan volume pasokan barang. Biasanya mereka memiliki cabai di atas meja 20-30 kilogram.



Hari ini hanya beberapa toko yang menjual cabai merah.



"Kalau dua hari lalu Rp 80 ribu per kilogram, kemarin naik Rp 100 ribu dan hari ini Rp 110 ribu. Kami pedagang enceran juga terkaget-kaget saat membeli di Pasar Bina Usaha dari agen. Hari ini hanya dapat lima kilogram, enggak ada barang tapi cukup untuk pelengkap satu hari saja," kata Ainon, pedagang lain, menambahkan.



Simak: Pendapatan Bersih United Tractors Turun 11 Persen



Sejumlah masyarakat yang berbelanja di lokasi pasar setempat memilih mengurungkan niatnya membeli cabai merah. Apalagi harga eceran cabai Rp 15 ribu per ons.



Pada Selasa, 1 November 2016, harga cabai merah sempat mengalami penurunan hingga Rp 60 ribu per kilogram, karena pasokan ke pasar mulai normal sementara para pedagang masih memiliki barang yang dipasok dua hari sebelumnya.



"Memang seperti itu, apabila barang lama masih banyak kemudian masuk barang baru otomatis akan terjadi persaingan harga. Tapi turunnya tidak seberapa di saat memang pasokan tidak normal, kemudian bisa naik lebih tinggi," kata Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Aceh Barat Cut Teti Herawati Rahmah.



Baca: Jokowi: Infrastruktur Kereta Bandara Selesai 2017



Dia telah memprediksi gejolak kenaikan harga cabai merah akan terus terjadi, apalagi umat muslim di Aceh akan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan kebutuhan cabai merah cukup tinggi.



Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kata dia, tidak mungkin mengintervensi pedagang untuk menjual dengan harga murah, apalagi Pemda tidak tersedia dana untuk tahun ini mengadakan pasar murah untuk bahan penting seperti cabai merah ataupun bawang.



ANTARA



Catatan Koreksi: Judul berita ini diubah pada Jumat 4 November 2016 pukul 17.30 wib karena keliru mencantumkan angka. Redaksi mohon maaf.