Harga Daging Mahal, Warga Beralih Konsumsi Ikan Laut dan Sungai

TEMPO.CO, Bojonegoro - Warga di Tuban dan Bojonegoro beralih ke ikan laut dan ikan sungai sebagai pengganti protein saat berbuka puasa. Mereka menghemat pengeluaran karena harga daging sapi dan ayam masih tinggi.



Di Pasar Besar Bojonegoro, harga daging sapi sebesar Rp 105-110 ribu per kilogram. Sedangkan daging sapi campuran tetelan harganya Rp 85 ribu per kg. Harga tersebut hampir sama dengan yang ada di Pasar Besar Kota Tuban.



Harga daging ayam di Pasar Besar Bojonegoro dan Tuban juga cenderung naik. Untuk ayam potong, harganya di kisaran Rp 36 ribu per kg atau naik dari Rp 30 ribu per kg. Sedangkan ayam kampung harganya Rp 67-70 ribu per kg dari sebelumnya Rp 60 ribu per kg.



Kurdi, warga Kecamatan Bangilan, Tuban, mengatakan, selama Ramadan ini, dia tidak membeli daging sapi karena harganya mahal. Dia beralih membeli ikan laut dan ikan air tawar sebagai lauk berbuka puasa. Sebab, “Harganya terjangkau,” ucap Kurdi, Rabu, 15 Juni 2016.



Dia mencontohkan, harga ikan tongkol hanya Rp 22 ribu per kg. Sedangkan ikan bandeng dihargai Rp 23 ribu per kg. Selain itu, ikan air tawar, seperti nila, gabus, patin, tawes, dan lele, mudah ditemui di pasar.



Ikan laut jenis ekor kuning, tongkol, kerapu, mata lebar, dan manyung harganya relatif lebih murah dibanding daging sapi, yakni sekitar Rp 30 ribu per kg. Khusus ikan tenggiri, harganya di atas Rp 40 ribu per kg.



Menurut Naryo, pedagang ikan di Pasar Besar Bojonegoro, ikan laut yang dia jual dipasok dari tempat pelelangan ikan di Kecamatan Bancar dan Tambakboyo, Tuban. Pasokan juga datang dari nelayan di Kecamatan Brondong dan Paciran, Lamongan. “Ikan laut mudah didapat,” ujarnya.



Sejak harga daging sapi dan ayam membumbung tinggi, ikan laut yang dia jual laris diburu pembeli. Warga lebih memilih mengkonsumsi ikan laut atau sungai karena harganya masih terjangkau. "Sampai pekan kedua puasa, dagangan saya laris," tuturnya.



SUJATMIKO

