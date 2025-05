TEMPO.CO, Bengkulu - Memasuki minggu kedua Ramadan, harga kebutuhan pokok di Kota Bengkulu terus mengalami peningkatan. Salah satunya harga daging sapi naik 15 persen dari Rp 120 ribu menjadi Rp 140 ribu per kilogram.



Berdasarkan pantauan Tempo di Pasar Panorama, Kota Bengkulu, kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah komoditas lain, seperti cabai, telur, ikan, gula, dan beras. Sebagian besar mengalami kenaikan 10-15 persen dari harga pada minggu pertama Ramadan.



Harga ikan nila atau mujair sebelumnya Rp 24 ribu per kilogram, saat ini Rp 28 ribu per kilogram, telur Rp 38 ribu per karpet (isi 20 butir), sekarang Rp 45 per karpet, cabai dari Rp 38 ribu per kilogram menjadi Rp 50 ribu per kilogram.



Adapun ayam potong hingga kini masih dipatok Rp 40 ribu per kilogram. Begitu juga bawang merah dan bawang putih, masing-masing masih Rp 50 ribu per kilogram.



Salah seorang pedagang, Mulyadi, mengatakan stok daging tetap ada. Namun harga yang ditetapkan pedagang besar sudah tinggi. “Kami terpaksa ambil walaupun harus menaikkan lagi harga jual,” kata Mulyadi, Rabu, 15 Juni 2016.



Harga daging yang tinggi dari pedagang besar mempengaruhi pendapatan para pedagang, seperti Mulyadi. Sebab, penjualan mereka mengalami penurunan hingga 50 persen lebih. Bahkan pedagang komoditas lain juga mengeluhkan rendahnya tingkat pembelian masyarakat. “Lihat saja, pasar sepi,” ujar Mulyadi. Dia menambahkan, pada hari biasa sebelum Ramadan, penjualan mengalami kenaikan dua kali lipat.



Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bengkulu Ismet Lakoni mengatakan pihaknya bersama Bulog telah melaksanakan operasi pasar di sejumlah lokasi sejak Senin lalu. Operasi pasar dilakukan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok.



“Jika belum memberi pengaruh, mungkin karena baru beberapa hari dan masih banyak masyarakat yang belum tahu. Kami akan lebih gencar sosialisasikan ke masyarakat,” kata Ismet.



Ihwal harga daging sapi yang sangat tinggi, Ismet mengatakan, Dinas yang dipimpinnya akan bekerja sama dengan Bulog dan Dinas Pertanian untuk secepatnya menggelar operasi pasar khusus daging sapi. Dalam operasi pasar, harga ditekan serendah mungkin, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. "Kami akan menjual daging dengan harga paling tinggi Rp 100 ribu per kilogram,” tutur Ismet.



PHESI ESTER JULIKAWATI