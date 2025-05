TEMPO.CO, Jakarta - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange memperpanjang penurunannya pada Rabu atau Kamis pagi, 10 September 2015, waktu Indonesia barat, dan menetap di harga terendah dalam sebulan karena dolar AS berbalik lebih tinggi.



Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Desember kehilangan US$ 19,00, atau 1,69 persen, menjadi menetap di US$ 1.102,00 dolar AS per ons. Harga penutupan terendah sejak 7 Agustus lalu, lapor Xinhua.



Dolar AS berakhir lebih tinggi pada Rabu, menekan turun emas berjangka karena emas diukur dengan dolar.



Reli di pasar saham Eropa dan pasar Asia juga memikat para investor menjauh dari emas, kata analis.



Pada Rabu, indeks FTSE 100, acuan London Stock Exchange, naik 1,35 persen, indeks CAC 40 naik 1,44 persen, sementara saham-saham AS juga diperdagangkan lebih tinggi.



Perak untuk pengiriman Desember menyerah 17,90 sen, atau 1,21 persen, menjadi ditutup pada US$ 14,576 dolar AS per ons. Platinum untuk pengiriman Oktober kehilangan US$ 21,70, atau 2,16 persen, menjadi ditutup pada US$ 981,20 per ons.



ANTARA