Harga Emas Antam Hari Ini Rp 1.846.000 per Gram, Naik Rp 34 Ribu

Menyitir laman Logam Mulia, harga emas hari ini tercatat Rp 1.846.000 per gram. Harga ini merupakan level tertinggi emas Antam. Pada perdagangan Rabu kemarin, 9 April 2025 harga emas Rp 1.812.000 per gram, naik Rp 35 ribu dibanding Selasa, Rp 1.777.000 per gram.