Harga Emas Antam Hari Ini Turun jadi Rp 2,05 Juta per Gram

harga emas Antam, misalnya, turun Rp 22.000 dari semula Rp 2.070.000 per gram menjadi Rp 2.048.000. Sedangkan harga emas Galeri24 turun Rp 21.000 dari Rp 1.984.000 per gram menjadi Rp 1.963.000. "Sementara harga emas buatan UBS turun Rp 5.000 dari Rp 1.996.000 menjadi Rp 1.991.000 per gram," dikutip dari Antara, Ahad, 27 April 2025.