Harga Emas Antam Naik Rp 7 Ribu, Kini Sentuh Rp 1.776.000 per Gram

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas batangan pada Kamis, 27 Maret 2025, berdasarkan situs resmi Logam Mulia mengalami kenaikan sebesar Rp 7.000 per gram dibandingkan dengan harga kemarin. Saat ini, harga emas Antam berada di angka Rp 1.776.000 per gram, naik dari Rp 1.769.000 per gram pada Rabu, 26 Maret 2025.