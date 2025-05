TEMPO.CO, Jakarta - Harga jual emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dipatok stagnan pada perdagangan awal pekan ini. Sementara harga pembelian kembali alias buyback malah turun Rp 1.000 per gram.



Seperti dikutip dari situs perdagangan logam mulia Antam, harga emas tetap di posisi Rp 558 ribu per gram sama seperti posisi pada perdagangan akhir pekan lalu.



Sementara harga pembelian kembali oleh emiten berkode ANTM itu dipatok Rp 502 ribu per gram. Angka itu lebih rendah dari posisi perdagangan Jumat lalu yakni Rp 503 per gram.



"Untuk transaksi pembelian emas batangan datang langsung ke PT Antam Tbk UBPP Logam Mulia setiap harinya kami batasi hingga maksimal 150 nomor antrean saja," demikian dikutip dari laman resmi Antam, Senin, 26 Oktober 2015.



Antam menjual emas batangannya dalam delapan varian, mulai satu gram seharga Rp 558 ribu hingga 500 gram seharga Rp 525,3 juta.



Pergerakan harga eman Antam hari ini tak sejalan dengan bursa komoditas New York. Di sana, Indeks Comex Gold Bloomberg tercatat turun US$ 0,1 per troy ons menjadi US$ 1.162,7 per troy ons atau setara US$ 0,003 per gram menjadi US$ 37,38 per gram.



PINGIT ARIA