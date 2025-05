Harga Emas Dunia Diprediksi bakal Melemah ke USD 3.074 per Ons Pekan Depan

TEMPO.CO , Jakarta - Harga emas dunia bergerak fluktuatif sepanjang pekan ini. Pada Selasa, 6 Mei 2025, harga emas dunia sempat melonjak ke angka US$ 3.357,63 per ons. Namun menjelang akhir pekan, harga emas mengalami koreksi tipis sekitar 0,3 persen dan ditutup di level US$ 3.211.

Menurut Andy, XAUUSD berpotensi mengalami rebound teknikal menuju area US$ 3.500 per ons jika tidak ada sentimen negatif yang mendominasi. Sebaliknya, ada juga risiko jika harga berbalik arah dan menembus level key point di US$ 3.182. Bila ini terjadi, maka kemungkinan penurunan lanjutan bisa terjadi hingga menyentuh level US$ 3.074.