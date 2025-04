Harga Emas Dunia Diprediksi bakal Terus Menguat dan Tembus USD 3.415

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat komoditas dan mata uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan harga emas dunia akan terus naik. Dia memproyeksikan harga emas dunia bisa menembus level US$ 3.415 per troy ounce dalam hitungan hari ke depan.

"Harga emas dunia terus memanas. Saat ini diperdagangkan di US$ 3.384 per troy ounce, ada kemungkinan dalam hitungan hari akan tembus level US$ 3.415," ujar Ibrahim dalam keterangannya, Senin, 21 April 2025.

Dia menjelaskan, ada sejumlah faktor yang mendorong penguatan harga emas dunia. Salah satunya, kata dia, terkait dengan pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang melambat.

"Dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi AS tampaknya melambat. Dia mencatat kemungkinan dampak tarif yang dikenakan pada impor AS terhadap negara-negara mitra bisnisnya," kata Ibrahim.

Pernyataan Powell itu, menurut Ibrahim, juga serupa dengan jajak pendapat para pengamat dan analis bahwa investor percaya kebijakan tarif memicu perlambatan signifikan terhadap ekonomi AS.

"Hampir semua pengamat di Amerika mengatakan bahwa resesi di tahun 2025 itu 50 persen kemungkinan akan terjadi," ujarnya.

Di sisi lain, kata dia, perang tarif antara AS dengan Cina juga masih memanas. Hingga saat ini, masih belum ada kepastian tentang negosiasi antara kedua negara tersebut.

"Ini yang sebenarnya membuat harga emas terus melaju mengalami kenaikan dan harus diingat bahwa dolar down," kata Ibrahim. Dia bahkan memperkirakan harga emas dunia bisa tembus US$ 3.600-an per troy ounce.

Per Senin, 21 April 2025, terpantau harga emas di dalam negeri yakni keluaran Antam naik Rp 15.000 menjadi Rp 1.980.000 juta per gram. Padahal dua hari sebelumnya harga emas Antam stabil di level Rp 1.965.000. Sementara harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik Rp 1.829.000 per gram.