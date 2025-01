Harga Emas Hari Ini Rp 1.568.000, Sepekan Naik Rp 16 Ribu

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas batangan 24 karat produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami kenaikan pada Sabtu, 11 Januari 2025. Menurut data yang dikutip dari situs Logam Mulia, harga emas Antam naik Rp 13 ribu per gram menjadi Rp 1.568.000 per gram dari sebelumnya Rp 1.555.000. Satu pekan sebelumnya, Sabtu, 4 Januari, harga emas Antam per gram masih seharga Rp 1.539.000. Sehingga dalam sepekan, harga emas batangan naik Rp 16.000.