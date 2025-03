Harga Emas Kembali Naik, Tembus Rp 1,8 Juta per Gram

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas batangan hari ini, Sabtu, 29 Maret 2025, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp14.000 per gram. Dengan kenaikan ini, harga emas kini berada di level Rp1.806.000 per gram, setelah sehari sebelumnya masih berada di angka Rp1.792.000 per gram.