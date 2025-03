Harga Emas Naik Rp 28 Ribu per Gram, Tembus Rp 1,74 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas batangan terus menunjukkan tren penguatan. Berdasarkan data situs resmi Logam Mulia, per Jumat, 14 Maret 2025, harga emas naik sebesar Rp 28.000 per gram dibanding hari sebelumnya, menjadi Rp 1.742.000 per gram. Pada Kamis, 13 Maret 2025, harga emas masih berada di level Rp 1.714.000 per gram.