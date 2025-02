Harga Emas Naik Terus, Diprediksi akan Tembus Rp 1,87 juta per Gram

Per Jumat, 7 Februari 2025, harga emas batangan keluaran PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam menyentuh level Rp 1.660.000 per gram, melonjak sebesar Rp 136.000 dibandingkan harga pada awal tahun. Pada 2 Januari 2025, harga emas Antam per gram tercatat sebesar Rp 1.524.000.

Sementara enam bulan lalu, tepatnya pada Rabu, 7 Agustus 2024, harga emas Antam berada di angka Rp 1.399.000 per gram. Artinya, harga Antam per gram sudah mengalami kenaikan sekitar Rp 261.000 dalam enam bulan.

“Dalam beberapa bulan ke depan, tentunya harga emas bisa naik dan turun,” kata dia. Namun ia memprediksi harga emas dalam negeri bisa mencapai kisaran Rp 1.750.000 hingga Rp 1.870.000 per gramnya. Hal ini karena, Lukman menjelaskan, harga emas internasional juga diproyeksikan bisa menembus angka US$ 3.000 per troy ons. “Tahun ini secara keseluruhan, idealnya harga emas internasional bisa menyentuh paling tidak US$ 3.000 dan bahkan mungkin sekali US$ 3.200,” ujar dia.