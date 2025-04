Harga Emas, Pegadaian Jual Rp 596 Ribu per Gram

TEMPO.CO, Jakarta -Harga emas di pegadaian hari ini, Rabu, 5 Juli 2017, naik Rp 1.000 per gram. Adapun harga jual emas pegadaian dipatok sebesar Rp 550.400-Rp 596.000 per gramnya. Harga emas sebesar 250 gram dipatok Rp 550.400 per gram, sedangkan untuk 1 gram Rp 596.000 pergram.



Berikut rincian harga jual emas pegadaian hari ini:



Gram Per batang Per gram

250 137.600.000 (+400.000) 550.400 (+1.600)

100 55.270.000 (+140.000) 552.700 (+1.400)

50 27.740.000 (+70.000) 554.800 (+1.400)

25 13.830.000 (+40.000) 553.200 (+1.600)

10 5.612.000 (+14.000) 561.200 (+1.400)

5 2.843.000 (+14.000) 568.600 (+2.800)

1 596.000 (+1.000) 596.000 (+1.000)



