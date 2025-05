TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk hari ini naik dibandingkan perdagangan akhir pekan lalu. Tak cuma harga jual, harga pembelian kembali (buyback) dari Antam juga ikut naik.



Berdasarkan situs resmi Logam Mulia Antam, pada Senin, 23 Maret 2015, harga emas Antam tercatat Rp 543 ribu per gram. Angka tersebut naik dibandingkan perdagangan sebelumnya yaitu 542 ribu per gram. Sementara harga buyback juga naik dari Rp 484 ribu menjadi 486 ribu per gram. Antam menjual emas batangan mulai dari ukuran 1-500 gram dari yang terkecil Rp 543 ribu hingga Rp 251,8 juta.



Harga emas dunia hari ini juga terpantau naik. Penyebabnya adalah keputusan bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, yang tidak menaikkan suku bunga. "Dengan tingkat suku bunga yang diharapkan tak akan naik sampai September, harga emas akan naik. Selain itu, pelemahan dolar juga akan berdampak pada naiknya permintaan emas itu sendiri," kata analis dari Phillip Futures, Howie Lee, seperti dikutip Reuters, Senin, 23 Maret 2015.



Pada perdagangan akhir pekan lalu, Jumat, 20 Maret 2015, harga emas Comex ditutup melejit di kisaran US$ 1.184,80 per ons, atau menguat 15,70 poin (1,34 persen). Begitu juga di pasar spot, emas bertengger di level US$ 1.181,79 per ons, naik tajam 12,69 poin (1,09 persen). Sebelum The Fed mengeluarkan keputusan, harga emas Comex masih bercokol di kisaran US$ 1.151,40 per ons.



