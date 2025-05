TEMPO.CO, Jakarta - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir turun tajam pada Selasa atau Rabu pagi WIB, 22 Juni 2016, karena pasar ekuitas Amerika Serikat yang menguat memberikan tekanan terhadap logam mulia.



Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus turun US$ 19,60 atau 1,52 persen, menjadi menetap di US$ 1.272,50 per ons.



Logam mulia diletakkan di bawah tekanan karena indeks Dow Jones Industrial Average Amerika naik 37 poin atau 0,21 persen pada pukul 17.20 GMT.



Analis mencatat bahwa ketika ekuitas membukukan kerugian maka logam mulia biasanya naik, karena investor mencari tempat yang aman. Sementara, sebaliknya ketika ekuitas Amerika membukukan keuntungan, logam mulia biasanya turun.



Logam mulia berada di bawah tekanan lebih lanjut ketika Ketua Federal Reserve Janet Yellen berbicara di hadapan Komite Perbankan Senat Amerika di Washington DC, menunjukkan bahwa dia percaya kebijakan moneter yang hati-hati tetap sesuai.



Namun para analis mencatat bahwa dia juga mengatakan ketidakpastian besar tetap pada prospek, tapi dia memperkirakan ekonomi dan pasar tenaga kerja akan terus meningkat.



Para pedagang sedang menunggu rilis laporan klaim pengangguran mingguan dan laporan penjualan rumah baru pada Kamis, serta laporan pesanan barang-barang tahan lama pada Jumat.



Perak untuk pengiriman Juli turun 19,50 sen, atau 1,11 persen, menjadi ditutup pada US$ 17,319 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli turun US$ 5,70, atau 0,58 persen, menjadi ditutup pada US$ 981,50 per ons. Demikian laporan Xinhua.



ANTARA