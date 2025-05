TEMPO.CO, Cirebon - Sekalipun harga gula pasir merangkak naik, petani tebu meminta agar gula impor jangan sampai masuk Indonesia. Tingginya harga gula saat ini disinyalir karena adanya permainan dari pedagang besar.



Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jawa Barat Haris Sukmawan, Selasa, 17 Mei 2016. “Saat ini petani tebu sudah melakukan giling,” kata Haris. Petani tebu rakyat di Jawa Timur, menurut Haris, bahkan sudah melakukan giling sejak awal Mei lalu. Adapun petani tebu di Cirebon akan mulai giling pada 21 Mei dan 26 Mei di dua pabrik gula, yaitu Pabrik Gula Tersana Baru dan Pabrik Gula Jatitujuh.



Stok gula pun, ujar Haris, hingga kini masih cukup hingga Lebaran mendatang. Karena itu, Haris menduga tingginya harga gula saat ini karena ada permainan dari pedagang gula besar yang dengan sengaja telah menimbun gula menjelang Ramadan dan Lebaran. “Akibatnya, stok gula di pasaran pun menipis, dan harga gula naik,” kata Haris. Ketika harga gula tinggi, mereka pun mengajukan impor. Padahal, saat gula impor datang dan membanjiri pasaran, hal itu bisa berdampak pada harga gula petani tebu di dalam negeri. “Akhirnya petani tebu dalam negeri yang dirugikan,” kata Haris.



Karena itu, Haris berharap pemerintah menindak tegas penimbun gula di pasaran, termasuk tidak mengabulkan permintaan impor yang dilakukan oleh pedagang besar.



Sementara itu, berdasarkan pantauan, harga gula di pasar tradisional selama dua pekan ini sudah mengalami kenaikan hingga dua kali. “Saat ini harga gula pasir mencapai Rp 15 ribu per kilogram,” kata Ida, pedagang di Pasar Pagi, Kota Cirebon. Padahal dua pekan lalu harga gula pasir masih Rp 14 ribu, yang naik dari sebelumnya hanya Rp 12 ribu. “Harga gula merah pun sama, Rp 15 ribu per kilogram,” ujarnya.



Kenaikan harga gula, baik gula pasir maupun gula merah, menurut Ida, diprediksi akan terus terjadi hingga bulan puasa dan Lebaran mendatang. Terlebih kebutuhan terhadap gula pasir dan gula merah akan meningkat selama puasa dan menjelang Lebaran.



Selain gula pasir, harga sejumlah kebutuhan pokok melonjak menjelang bulan puasa. Harga daging sapi di Cirebon menjadi Rp 95 ribu per kilogram, naik dari sebelumnya Rp 90 ribu per kilogram. “Sejak kemarin, Senin, 16 Mei 2016, harga daging sapi sudah naik,” kata Oman, seorang pedagang empal gentong, makanan khas Cirebon, Selasa, 17 Mei 2016.



Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, ujar Oman, kenaikan harga daging sapi pasti terjadi menjelang bulan puasa dan Lebaran. “Jadi mungkin harga daging sapi tersebut bisa terus naik,” katanya. Namun dia mengaku masih bersyukur karena membeli daging sapi langsung di RPH. “Kalau beli di pasar, harganya bisa lebih tinggi lagi,” ujarnya. Sedangkan untuk harga semangkuk empal gentong, menurut Oman, hingga kini belum berani ia naikkan.



Sementara itu, berdasarkan pantauan di Pasar Pagi, Kota Cirebon, harga daging sapi saat ini sudah mencapai Rp 110 ribu per kilogram dan ayam potong sudah mencapai Rp 32 ribu ribu. “Harga telur hari ini juga sudah naik lagi,” kata Rahmat, penjual telur di pasar tersebut. Saat ini telur ayam dijual seharga Rp 20 ribu per kilogram, padahal sebelumnya Rp 19 ribu per kilogram. Rahmat pun memprediksi harga telur akan terus mengalami kenaikan, terutama karena banyaknya kebutuhan membuat kue menjelang Lebaran nanti.



IVANSYAH