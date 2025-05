Harga Jual dan Beli Kembali Emas Antam Turun

TEMPO.CO, Jakarta - Harga jual emas batangan retail di Jakarta turun Rp 1.000 per gram untuk perdagangan Selasa, 21 April 2015. Harga itu berdasarkan acuan harga emas di PT Aneka Tambang Tbk (Antam) setelah kemarin naik Rp 1.000 per gram.



Harga jual emas batangan di perusahaan milik negara itu dipatok pada level Rp 506.600-546.000 per gram. Level harga Rp 506.600 berlaku untuk penjualan emas batangan berukuran 500 gram, sedangkan Rp 546.000 untuk emas berukuran 1 gram.



Sementara itu, harga buyback (beli kembali) Antam juga turun Rp 1.000 per gram ke level Rp 487.000 per gram. Pergerakan harga emas Antam itu sejalan dengan pasar global di bursa komoditas New York. Indeks Comex Gold Bloomberg tercatat turun US$ 0,01 per gram ke level US$ 38,36 per gram pada pukul 08.13 WIB.



Berikut ini daftar harga emas Antam:



















Bobot (gram)













Harga jual (Rp/gram)













Bobot (gram)













Harga jual

(Rp/gram)

















500













506.600













5













517.000

















250













507.000













4













517.000

















100













507.500













3













520.000

















50













508.000













2.5













522.000

















25













509.000













2













526.000

















10













512.000













1













546.000











BISNIS.COM