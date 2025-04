Harga Karet Melonjak Hampir 5 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Pergerakan harga karet naik tajam pada perdagangan pagi ini, Jumat, 21 April 2017, usai ditutup dengan rebound tipis pada sesi perdagangan sebelumny.



Harga karet untuk pengiriman September 2017, kontrak teraktif di Tokyo Commodity Exchange (Tocom), melonjak 4,68 persen atau 9,50 poin ke 212,60 yen per kilogram (kg) pada pukul 07.33 WIB.



Sebelumnya karet dibuka dengan penguatan 2,41 persen atau 4,90 poin di posisi 208. Adapun pada perdagangan kemarin, karet ditutup rebound tipis 0,05 persen atau 0,10 poin ke 203,10 yen per kg, mengakhiri pelemahan empat perdagangan berturut-turut sebelumnya.



“Bursa karet kembali menguat, setelah terlihat oversold dibandingkan dengan harga fisik,” ujar Masayo Kondo, Presiden perusahaan riset Commodity Intelligence di Tokyo, dikutip dari Bloomberg.



Turut mendorong laju karet, nilai tukar yen pagi ini terpantau lanjut melemah 0,05 oersen atau 0,06 poin ke posisi 109,38 pada pukul 07.38 WIB, setelah kemarin berakhir melemah 0,42 persen atau 0,46 poin di posisi 109,32.



Pelemahan nilai tukar yen Jepang terhadap dolar AS membuat harga komoditas yang diperdagangkan dalam mata uang ini menjadi relatif lebih terjangkau bagi para pembeli luar negeri. Dampaknya, permintaan akan komoditas ini berpotensi naik.

Pergerakan Harga Karet Kontrak September 2017 di TOCOM











Tanggal







Harga (Yen/Kg)







Perubahan











21/4/2017





(Pk. 07.33 WIB)







212,60







+4,68 persen











20/4/2017







203,10







+0,05 persen











19/4/2017







203,00







-4,65 persen











18/4/2017







212,90







-1,66 persen











17/4/2017







216,50







-0,92 persen









BISNIS.COM