Harga Karet Rebound, Seiring Pergerakan Saham Jepang

TEMPO.CO, Jakarta - Pergerakan harga karet mampu rebound pada perdagangan pagi ini, Rabu (21 Desember 2016), seiring pergerakan bursa saham Jepang yang masih bertahan positif serta dampak pelemahan yen Jepang.



Harga karet untuk pengiriman Mei 2017, kontrak teraktif di Tokyo Commodity Exchange (TOCOM), rebound 2,14 persen atau 5,70 poin ke 272,40 yen per kilogram (kg) pada pukul 09.34 WIB. Sebelumnya, harga karet kontrak Mei dibuka turun 0,15% atau 0,40 poin di posisi 266,30 yen per kilogram.



Pada perdagangan Selasa, 20 Desember 2016, harga karet bahkan berakhir anjlok 3,47 persen atau 9,60 poin ke posisi 266,70 akibat dampak pelemahan bursa saham Jepang.



Indeks Nikkei 225 namun pagi ini naik 0,15 persen atau 29,10 poin ke level 19.523,63 setelah dibuka dengan penguatan 0,27 persen atau 52,75 poin di level 19.547,28.



Sementara itu, nilai tukar yen Jepang kemarin ditutup melemah 0,66% atau 0,77 poin ke 117,86 per dolar AS, meski pagi ini terpantau menguat 0,24% atau 0,28 poin ke 117,58 per dolar AS pada pukul 09.40 WIB.

Pergerakan Harga Karet Kontrak Mei 2017 di TOCOM











Tanggal







Harga (Yen/Kg)







Perubahan











21/12/2016





(Pk. 09.34 WIB)







272,40







+2,14%











20/12/2016







266,70







-3,47%











19/12/2016







276,30







-2,51%











16/12/2016







283,40







+0,43%











15/12/2016







282,20







+3,64%









BISNIS