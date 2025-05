TEMPO.CO, Jakarta - Mulai melemahnya beberapa harga komoditas memberikan sentimen negatif pada sejumlah laju mata uang, terutama Asia. Apalagi di pekan kemarin, bank sentral Cina memangkas suku bunga acuan 25 basis poin sehingga memberikan tekanan pada laju Yuan.



"Akibatnya, laju rupiah berbalik melemah di awal pekan ini," kata Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada dalam siaran persnya, Selasa, 27 Oktober 2015.



Menurut Reza, sejumlah mata uang Asia Pasifik cenderung bergerak variatif. Laju US$ bergerak menguat, antara lain, USDCNY (yuan Cina), USDPKR (rupee Pakistan), dan USDMMK (kyat Myanmar).



Sementara terhadap mata uang lainnya, ada pula yang menguat terhadap US$, antara lain, USDJPY (yen Jepang), USDINR (rupee India), dan USDTWD (dolar Taiwan).



"Pergerakan laju rupiah pun sejalan dengan perkiraan kami sebelumnya," kata Reza. Sebelumnya, ia menyampaikan, secara tren, laju rupiah masih mencoba untuk bertahan positif. Dengan demikian, dibutuhkan sentimen yang lebih positif untuk dapat mempertahankan laju rupiah agar dapat bergerak positif.



Diharapkan, sentimen menjelang rapat bank sentral Amerika Serikat (The Fed) dapat direspons lebih baik oleh pelaku pasar sehingga tidak memicu pembalikan arah melemah dari rupiah. Pergerakan laju rupiah cenderung berbalik arah melemah jika tidak ada sentimen positif pada laju rupiah. "Dengan pembalikan arah melemah tersebut, membuat peluang pelemahan laju rupiah membesar," katanya.



Reza memperkirakan laju rupiah hari ini berada di bawah target support 13.525. Rp 13.655-13.638 (kurs tengah BI).





