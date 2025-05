TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak mengalami kerugian besar pada Senin atau Selasa pagi WIB, 2 Agustus 2016, dengan minyak Amerika Serikat mencapai di bawah US$ 40 per barel untuk pertama kalinya sejak April, karena survei menunjukkan bahwa produksi Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) mencapai rekor tertinggi bulan lalu.



Patokan Amerika Serikat, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September turun US$ 1,54 menjadi menetap di US$ 40,06 per barel di New York Mercantile Exchange.



Minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Oktober, patokan global, jatuh US$ 1,39 menjadi US$ 42,14 per barel di London ICE Futures Exchange.



Produksi OPEC pada Juli kemungkinan naik ke level tertinggi dalam sejarah, karena Irak memproduksi lebih banyak dan Nigeria berupaya menambah ekspor minyak mentahnya meskipun terjadi serangan militan terhadap instalasi minyak, menurut survei Reuters, Jumat pekan lalu.



Sedangkan jumlah rig yang beroperasi di ladang-ladang AS bertambah 44 rig pada Juli, paling banyak dalam sebulan sejak April 2014, data dari perusahaan jasa minyak Baker Hughes menunjukkan.



Permintaan minyak mentah juga diperkirakan akan jatuh dalam beberapa bulan ke depan. Kilang-kilang Amerika Serikat biasanya mengurangi tingkat operasi untuk melakukan pemeliharaan musiman ketika musim mengemudi musim panas berakhir.



Pasar telah menurun selama tujuh hari dari delapan hari terakhir. Harga minyak di New York sempat bangkit pada Jumat, karena angka pertumbuhan ekonomi AS yang lebih lemah dari perkiraan menyebabkan dolar jatuh, sehingga minyak yang dihargakan dalam greenback menjadi lebih murah. Demikian dilaporkan Xinhua.



ANTARA