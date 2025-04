Harga Minyak Mentah Dunia Menguat 21 Februari 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Pergerakan harga minyak mentah dunia menguat pada perdagangan siang ini, Selasa, 21 Februari 2017. Penguatan harga minyak ditopang data yang menunjukkan pengelola investasi global memiliki harapan besar terhadap pasar minyak menyusul upaya pemangkasan produksi OPEC.



Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak WTI kontrak Maret 2017 menguat 0,51 persen atau 0,27 poin ke US$53,67 per barel pada pukul 13.09 WIB, setelah dibuka dengan kenaikan 0,15 persen atau 0,08 poin di posisi 53,48.



Patokan Eropa minyak Brent untuk kontrak April 2017 turut naik meski hanya sebesar 0,04% atau 0,02 poin ke level US$56,20, setelah sempat turun tipis 0,02% atau 0,01 poin di posisi 56,17.



Seperti dilansir Reuters, para investor saat ini berpegang lebih banyak pada bursa minyak mentah dibandingkan sebelunnya, menyusul komitmen para anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) untuk mengurangi produksi.



Menurut data InterContinental Exchange, para spekulan meningkatkan prediksi mereka atas reli harga minyak Brent ke level tertingginya. Hal ini mencerminkan optimisme dalam pasar minyak mentah AS.



Berdasarkan data yang dirilis pada Jumat, posisi para investor terhadap bursa minyak mentah AS untuk sepanjang pekan yang berakhir pada 14 Februari menyentuh level tertingginya. “Posisi yang panjang sepertinya menunjukkan bahwa para investor dan pedagang memikirkan kenaikan dan hal itu mungkin terkait dengan kepatuhan OPEC terhadap kesepakatan mereka,” ujar Ben le Brun, analis pasar OptionsXpress.

BISNIS