Harga Minyak Mentah Indonesia pada Februari Anjlok ke US$ 74,29 per Barel

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) untuk Februari 2025 sebesar US$ 74,29 per barel. Angka ini turun US$ 2,52 per barel dari ICP Januari 2025 yang mencapai US$ 76,81 per barel. Penetapan tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 90.K/MG.01/MEM/2025 tentang Harga Minyak Mentah Bulan Februari 2025 yang diterbitkan pada 11 Maret 2025.