TEMPO.CO, Jakarta - Analis First Asia Capital, David Sutyanto, memprediksi indeks harga saham gabungan (IHSG) akan mengalami rebound dalam perdagangan Selasa, 17 Mei 2016. Laju IHSG diperkirakan berada di rentang 4.701-4.780.



David mengatakan penurunan dalam perdagangan kemarin membentuk candle spinning bottom dengan support 4.720 menjadi tumpuannya. Indikator RSI menunjukkan potensi rebound.



"Rebound yang terjadi juga seiring dengan rebound-nya harga minyak," katanya dalam siaran pers, Selasa, 17 Mei 2016.



David memperkirakan saham-saham berbasis komoditas akan mengalami kenaikan pada hari ini. Menurut dia, pelaku pasar harus memperhatikan saham ELSA, PTBA, TLKM, AISA, WSKT, ADRO, INTP, dan SMGR.



IHSG dalam perdagangan kemarin ditutup di teritori negatif. Indeks berakhir terkoreksi 0,63 persen atau 30,153 poin ke level 4.731,56. Tercatat 165 saham bergerak turun, 124 saham bergerak naik, dan 90 saham stagnan.



Delapan dari sepuluh indeks sektoral mengalami penurunan. Sektor aneka industri memimpin penurunan 1,81 persen, diikuti manufaktur turun 1,34 persen, serta barang konsumsi turun 1,33 persen.



Dua indeks sektoral yang menghijau, yaitu infrastruktur naik 0,78 persen dan pertambangan naik 0,13 persen. Saham pertambangan rebound sejalan dengan rebound-nya harga minyak mentah yang berhasil menebus US$ 47 per barrel. Dana asing yang keluar tercatat Rp 589,216 miliar.



David mengatakan minimnya insentif positif dan masih lemahnya kinerja perdagangan April yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin turut menekan harga saham emiten sektoral. Ekspor Indonesia pada April lalu turun 3,07 persen (mom) dan turun 12,65 persen (yoy). Sedangkan impor April lalu turun 4,5 persen (mom) dan 14,6 persen (yoy). Selain itu, kinerja emiten yang masih menunjukkan pelemahan menekan beberapa big caps.



Dari pasar global, bursa saham Amerika mengalami rally berkat lonjakan saham Apple dan saham-saham sektor energi menyusul naiknya harga minyak mentah. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 175,39 poin atau 1 persen ke level 17.710,71. Sedangkan indeks S&P 500 naik 20,05 poin atau 0,98 persen menjadi 2.066,66 dan Nasdaq Composite menguat 57,78 poin atau 1,22 persen ke level 4.775,46.



Harga minyak mentah berjangka jenis Brent ditutup naik US$ 1,14 atau 2,4 persen pada level US$ 48,97 per barel. Harga minyak mentah berjangka Amerika, West Texas Intermediate (WTI), naik US$ 1,51 atau 3,3 persen menjadi US$ 47,72 per barel setelah menyentuh level tertingginya dalam enam bulan terakhir, yakni US$ 47,85.



VINDRY FLORENTIN