Harga Minyak Turun, Eksplorasi Migas Digenjot

TEMPO.CO , Jakarta - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Andang Bachtiar mengatakan penurunan harga minyak dunia harus dimanfaatkan untuk menggenjot eksplorasi. Sebab, saat harga minyak turun biaya jasa pengeboran minyak juga ikut turun. (Baca: Februari, Harga BBM Bisa Turun Lagi)



Andang mencontohkan biaya penyewaan rig lepas pantai yang semulai US$ 200 ribu per hari telah turun menjadi US$ 125 ribu per hari. "Nanti saat harga minyak naik, sudah tinggal menjalankan produksi," kata Andang, Rabu 14 Januari 2015.



Di sisi lain, kata Andang, penurunan harga minyak membuat skala keekonomian proyek turun. Karena itu, Andang mengatakan pemerintah juga perlu memberi insentif untuk mendorong para kontraktor melakukan eksplorasi. (Baca: Harga Premium Akan Ikuti Harga Minyak Dunia)



Pada Rabu, 14 Januari 2015, harga minyak sudah menyentuh level US$ 45 per barel. Andang mengatakan rata-rata harga keekonomian minyak shale berkisar US$ 45 per barel hingga US$ 50 per barel. Sementara harga keekonomian minyak bumi di Arab Saudi diperkirakan US$ 25 per barel.



Andang mengatakan penurunan harga saat ini berbeda dengan 2009, saat menyentuh US$ 40 per barel. Ketika itu, kata Andang harga minyak turun karena krisis ekonomi di Amerika Serikat, namun langsung berbalik naik dalam waktu satu bulan karena didorong pertumbuhan ekonomi Cina.



BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE



