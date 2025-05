Harga Premium dan Solar di Luar Jawa-Bali Naik Rp 500

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menaikkan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM) untuk jenis premium dan solar subsidi di wilayah luar Jawa, Madura dan Bali per tanggal 28 Maret 2015 pukul 00.00 WIB. Harga premium dan solar masing-masing dinaikkan sebesar Rp 500 per liter menjadi Rp 7.300 dan Rp 6.900 per liter. Sedangkan untuk harga minyak tanah tetap Rp 2.500 per liter (termasuk PPN).

“Keputusan pemerintah ini diambil setelah memperhatikan dinamika harga minyak dunia dan masih berfluktuasi serta melemahnya nilai tukar rupiah dalam satu bulan terakhir,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, I Gusti Nyoman Wiratmaja, seperti dikutip dari rilis, Jumat malam, 27 Maret 2015.

Untuk menjaga akuntabilitas publik, auditor pemerintah maupun Badan Pemeriksa Keuangan dilibatkan. Audit itu mencakup realisasi volume pendistribusian jenis BBM tertentu, penugasan khusus, besaran harga dasar, biaya penugasan pada periode yang telah ditetapkan, besaran subsidi, hingga pemanfaatan selisih-lebih dari harga jual eceran.

Sebelumnya PT Pertamina (Persero) menyatakan harga keekonomian premium dan solar pada bulan mendatang sebesar Rp 8.200 dan Rp 7.450 per liter. Harga keekonomian itu memperhatikan harga minyak di pasar Singapura (MoPS), Februari lalu, tercatat mencapai US$ 62-74 per barel untuk minyak jenis gasoil (solar) dan US$ 55-70 untuk jenis Premium. Adapun kurs rupiah sepanjang Maret ini berkisar 13 ribu per dolar AS.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, memperkirakan kenaikan harga BBM ini akan memicu inflasi dan mengganggu daya beli masyarakat. “Bila tidak ada langkah konkret pemerintah untuk memulihkan daya beli masyarakat, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen tahun ini sulit tercapai,” katanya ketika dihubungi.

ANDI RUSLI | URSULA FLORENE