Harga Premium Lebih Mahal, Pertamina Disarankan Beli BBM Vivo

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menyarankan PT Pertamina (Persero) membeli BBM dari PT Vivo Energy Indonesia, yang bisa menjual produk Revvo 89 dengan harga Rp 6.100 per liter. Harga itu berada di bawah Premium, BBM beroktan 88, yang didistribusikan Pertamina dengan harga Rp 6.450 per liter.