Harga Referensi Sawit Anjlok, Kakao Malah Naik

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan menurunkan harga referensi produk crude palm oil (CPO) untuk bea keluar periode Oktober 2015. Harga turun dari US$ 610,64 per metrik ton pada periode September menjadi US$ 529,51 per metrik ton, penurunan sebesar US$ 81,14 atau 13,29 persen.



“Ini akibat semakin melemahnya harga internasional komoditas tersebut,” kata pelaksana tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Karyanto Suprih, dalam keterangan tertulis, Rabu, 30 September 2015.



Menurut Karyanto, harga internasional merosot sebab harga minyak bumi dunia tengah rendah. Turunnya harga juga karena kelebihan suplai minyak nabati, terutama dari sumber nonsawit di pasar internasional.



Harga referensi CPO saat ini masih di bawah tingkat ambang batas pengenaan bea keluar di level US$ 750. Dengan demikian, pemerintah belum mengenakan bea keluar bagi CPO dan produk turunannya selama Oktober ini.



Sementara itu, harga referensi biji kakao untuk penetapan harga patokan ekspor biji kakao mengalami kenaikan sebesar US$ 17,80 atau 0,56 persen dari US$ 3.158,12 per metrik ton menjadi US$ 3.175,92 per metrik ton. HPE biji kakao juga menguat sebesar US$ 18 atau 0,6 persen dari US$ 2.854 per metrik ton pada periode September menjadi US$ 2.872 per metrik ton. Kenaikan harga referensi dan harga patokan ekspor biji kakao juga disebabkan oleh penguatan harga internasional komoditas tersebut.



Namun, bea keluar biji kakao tidak berubah dibandingkan periode bulan sebelumnya. Bea keluar tetap pada sebesar 10 persen.



Untuk produk kayu, terdapat kenaikan khusus pada harga patokan ekspor komoditas veneer lembaran tipis kayu dari hutan alam dari US$ 750 per meter kubik menjadi US$ 800 per meter kubik perubahan dari periode bulan sebelumnya. Sementara harga patokan ekspor dan bea keluar komoditas produk kayu dan kulit lainnya tetap sama.



Seluruh informasi terkait dengan harga referensi telah tercantum di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/9/2015.



URSULA FLORENE