TEMPO.CO, Yogyakarta - Kenaikan harga bahan bakar minyak pada 28 Maret 2015 membuat harga sejumlah komoditas ikut naik di pasar tradisional. Di Pasar Bantul, misalnya, harga bawang merah naik dari Rp 25 ribu menjadi Rp 26 ribu per kilogram. Ada juga pedagang yang menjual Rp 30 ribu untuk bawang merah berukuran besar.



Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil-Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Witoyo, mengatakan terjadi perubahan harga tiga pekan setelah kenaikan harga BBM. Harga sejumlah komoditas naik dari hasil pantauan petugas di Beringharjo, Kranggan, dan Demangan.



Sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga di antaranya bawang merah dari Rp 25.000 menjadi Rp 26.000 per kilogram, cabai merah keriting dari Rp 13.000 menjadi Rp 13.300, cabai merah besar Rp 13.000 menjadi Rp 13.600, dan telur ayam ras dari Rp 17.400 menjadi Rp 17.500 per kilogram. "Kenaikan harga komoditas belum signifikan seiring dengan penentuan tarif angkutan yang masih dalam proses pembahasan," katanya, Rabu, 15 April 2015.



Menurut Eko, biaya distribusi barang akibat kenaikan bahan bakar minyak membuat harga sejumlah komoditas itu ikut naik. Dia mencontohkan bawang merah yang banyak mendapatkan pasokan dari Brebes, Jawa Tengah, dan Nganjuk, Jawa Timur. Ada juga petani Kabupaten Bantul yang memasok kepada pedagang Yogyakarta. Namun bawang dari Bantul jumlahnya lebih sedikit.



Eko menyatakan pemerintah DIY akan menjaga stok komoditas untuk menjaga agar harga tidak terus naik. Yogyakarta selama ini banyak mendatangkan sejumlah komoditas dari luar daerah ini. Ongkos produksi akibat kenaikan harga BBM memaksa pedagang menaikkan harga barang.



Sedangkan harga beras dari hasil pantauan petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil-Menengah tidak beranjak selama beberapa pekan ini. Hal itu terjadi karena saat ini musim panen raya petani. Harga rata-rata beras IR 1 per kilogram Rp 9.800.



Di Pasar Bantul, harga beras IR 64 per kilogram Rp 8.500-9.000. Sedangkan beras jenis pandan wangi Rp 11.000 per kilogram. "Stok beras yang saya jual melimpah," kata pedagang Pasar Bantul, Sri, Rabu, 15 April 2015.



Pemerintah menetapkan harga baru BBM per 28 Maret 2015 pukul 00.00. Harga BBM jenis Premium untuk wilayah penugasan luar Jawa, Madura, dan Bali sebesar Rp 7.300 per liter. Adapun harga baru solar Rp 6.900 per liter. Untuk Premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali, Pertamina menyesuaikan dengan harga Rp 7.400 per liter.



