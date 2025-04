TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman hari ini menyaksikan pengiriman perdana komoditas pangan strategis ke 22 Toko Tani Indonesia (TTI) yang tersebar di beberapa wilayah di Jakarta. Komoditas pangan pokok dan strategis yang dipasok ke 22 TTI itu antara lain beras 7 ton, gula pasir 3 ton, bawang merah 650 kilogram (kg), cabai merah 600 kg, dan daging sapi 500 kg.



"Kami mulai fokus di Jakarta. Tahun lalu, ada beberapa sentral di Surabaya dan Jawa Tengah, karena Jakarta menjadi barometer di Indonesia," ucap Amran saat memberikan sambutan di TTI Center, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Februari 2017.



Baca Juga: Di Toko Tani Indonesia, Harga Cabai Rp 60 Ribu per Kilogram



Selain ke TTI Center, warga Jakarta yang ingin mendapatkan pangan berkualitas dapat berkunjung ke TTI lain. Di Jakarta Selatan, antara lain ada TTI Ani, TTI Muara Beras, TTI Asmi, TTI Alan, TTI Surya, TTI Partini, TTI Ahya, TTI MamanNur, TTI Sirsak, TTI Yati, TTI Three Boys, dan TTI Ruwi. Di Jakarta Timur, warga bisa datang, antara lain, ke TTI Sinar Family, TTI Arfah, TTI Sudiyo, TTI Suratman, TTI Siregar, dan TTI Meatshop.



TTI juga hadir di Jakarta Barat, seperti TTI KWT Flamboyan, TTI Hj Munawaroh, TTI KWT Pesakih Mandiri Jaya, TTI Abdan Rusun Perumnas, dan TTI Barokah.



Kepala Pusat Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Sri Sulihanti menuturkan kehadiran TTI yang digagas Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya pemerintah menjaga stabilitas harga, baik di tingkat petani/produsen maupun di tingkat konsumen.



Melalui itu, gabungan kelompok tani atau lembaga usaha pangan masyarakat (LUPM) dan TTI diberdayakan untuk menjalankan fungsi sebagai lembaga distribusi, sehingga dapat mengurangi disparitas harga antara produsen dan konsumen. "Jelas, harganya jauh di bawah harga pasar," ucap Sri Sulihanti.



Simak: DPR Ingin Direktur Baru Pertamina Berpengalaman di Migas



Adapun beras yang dijual di TTI dihargai Rp 8.000 ribu per kg, daging sapi Rp 80 ribu per kg, daging kerbau Rp 65 ribu per kg, gula pasir Rp 12.500 per kg, bawang putih Rp 8.500 per 0,25 kg, dan minyak goreng Rp 12 ribu per liter.



DESTRIANITA