TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara PT Pertamina (Persero) Wianda Pusponegoro mengatakan hari kedua penjualan Pertalite menunjukkan tren kenaikan yang signifikan.



Dia mencontohkan di wilayah Surabaya dan sekitarnya, pada Sabtu, 25 Juli 2015 penjualan Pertalite di 30 SPBU mencapai 82.860 liter atau rata-rata 2.732 liter per SPBU.



Jumlah ini meningkat 69,2 persen dibandingkan dengan penjualan hari pertama pada Jumat, 24 Juli 2015. Bahkan untuk penjualan Pertalite di sebelas SPBU di Sidoarjo dan Mojokerto tercatat peningkatan hingga 269 persen dibandingkan dengan penjualan pada hari pertama sebanyak 9.859 liter menjadi 26.523 liter.



“Di satu SPBU di daerah tersebut angka penjualannya kemarin mencapai 4.781 liter. Ini tentu sangat luar biasa dan kami syukuri karena menunjukkan konsumen memberikan apresiasi yang baik terhadap produk baru Pertamina. Selain itu, penjualan Pertamax juga relatif stabil,” kata Wianda melalui siaran pers, Minggu, 26 Juli 2015.



Dia menuturkan penjualan di Jawa Barat juga menunjukkan tren yang sama, yakni terjadi peningkatan konsumsi sebesar 88,9 persen dibandingkan dengan penjualan hari pertama. Pada penjualan 25 Juli di 66 SPBU mencapai 186.610 liter atau rata-rata 2.827 liter per SPBU. Beberapa SPBU di antaranya tembus di atas 5 kiloliter per hari.



“Dengan kondisi ini, kami optimistis dengan semakin banyaknya konsumen merasakan Pertalite, uji pasar yang kami lakukan akan sukses,” kata Wianda.



