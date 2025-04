Hari Ketiga Lebaran, Harga Cabai Rawit Merah Dijual Rp 140 Ribu per Kilogram

TEMPO.CO , Jakarta - Harga cabai rawit merah di pasar tradisional dijual hingga Rp 140 ribu per kilogram di hari ketiga Lebaran 2025 atau Rabu, 2 April 2025. Harga itu telah turun dari yang semula Rp 180 ribu per kg pada Selasa. Menurut pedagang, lonjakan harga cabai itu dipengaruhi oleh minimnya pasokan dari petani.

Akibatnya, stok cabai rawit merah masih minim dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Menurut dia, harga cabai rawit tersebut tidak normal. Sebab sebelum Ramadan, ia sempat menjual cabai rawit merah Rp 40 ribu hingga Rp 50 ribu per kilogram. Namun, hingga H-2 Idul Fitri 1446 Hijriah harga cabai rawit merah stagnan di harga Rp 180 ribu per kilogram.

Udin juga berujar harga cabai rawit merah yang meroket itu tak wajar. Sebab, ia biasanya dapat menjual cabai rawit merah sekitar Rp 50 ribu hingga Rp 60 ribu per kilogram sebelum Ramadan. Selain itu, ia juga menaikkan harga cabai merah keriting yang sebelum Ramadan dipatok Rp 50 ribu per kilogram. "Cabai merah keriting saya jual Rp 100 ribu per, kemarin Rp 120 ribu per kg," kata laki-laki umur 38 tahun asal Solo, Jawa Tengah itu.