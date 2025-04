Hari Radio Nasional 2017, Serunya Instagram Para Penyiar Radio

TEMPO.CO, Jakarta -Hari Radio Nasional 2017 menjadi momen tersendiri bagi para penyiar radio di Indonesia. Ada yang mengutarakan rasa bahagianya hingga mengucapkan selamat melalui media sosial. Mereka pun tak abai pada hari yang bersejarah ini.





Indi Barends, misalnya, penyiar FeMale Radio sekaligus salah satu selebritas nasional ini mengudara setiap Senin hingga Jumat pukul 06.00-10.00 WIB. Di Hari Radio Nasional 2017 ini, ia membuat sebuah video ucapan Selamat Hari Radio Nasional yang dapat ditonton netizen di femaleradio.co.id. Tak hanya itu, Indy juga mengunggah video tersebut ke akun Instagram pribadinya, @indybarends.



Dalam video itu Indy tak sendirian lantaran aktor Indra Bekti menemaninya. Indy dan Indra dengan gaya jenakanya tampak tak kompak menyampaikan pesan kepada netizen. Alhasil, mereka harus mengulang sebanyak lima kali hingga mengucapkannya dengan benar dan berbalas-balasan.



“Kami berdua mengucapkan selamat Hari Radio Nasional yang ke-72. Semoga selalu jaya di udara. Gardu Jati, garang di udara, jaya di hati. Ambil cucian di rumah desih, cukup sekian dan terima kasih.”





Penyiar lainnya dari Delta FM Asri Welas Pramawati pun tak ketinggalan memberikan ucapan Selamat Hari Radio Nasional kepada netizen. Melalui akun Instagramnya, @asri_welas, Asri mengunggah fotonya yang sedang mengangkat sebuah radio yang ditaruh ke pundak kanan. Ia pun sembari mengenakan kacamata dan menyodorkan tangan kirinya. Dalam foto itu terlihat rekan siarannya, Steny Agustaf, yang memegang handphone dan mengenakan headset layaknya seorang penyiar radio.



“Tidak pernah menyangka menjadi penyiar radio, perasaan suara gue enggak enak sama sekali di dengar, ehhh malah jadi penyiar @deltafm. Ini dunia udah kebalik” apa gimana ya. Selamat Hari Radio Nasional.”



Sayangnya, di hari bersamaan Asri terpaksa telat siaran lantaran harus mengawasi pengambilan darah anak laki-lakinya, Rayyan Gibran Ridharaharja, atau dipanggil Ibran. Meski begitu, Asri tak lupa pada momen Hari Radio Nasional yang dirayakan setiap 11 September 2017 itu.



“Maaf sobat @deltafm agak telat siaran karena pagi2 mengawasi pengambilan darah mas Ibranku untuk di cek HB nya, bismillah HB nya baik sehingga tidak sampai transfusi darah, Amin. Minta doanya ya #workingmom #asieksklusif dan hari ini hari radio. Selamat #hariradio #hariradionasional.”





Berikutnya Caesar Gunawan merupakan salah satu penyiar radio di Jak FM. Beberapa jam lalu Caesar mengucapkan Selamat Hari Radio Nasional di instastory akun Instagram-nya, @caesargunawan. Caesar mengunggah video story yang memperlihatkan dirinya sedang siaran seorang diri. tampak ia sedang memutar lagu Radio yang dipopulerkan oleh Sheila On 7. Tak lupa Caesar menambahkan caption, “Selamat Hari Radio Nasional. 10 years and still counting..”



LANI DIANA